Borsa İstanbul'da temettü yağmuru: 56 şirket ödeme takvimini ve net tutarları açıkladı
Borsa İstanbul'da temettü sezonu resmen başladı. Genel kurul süreçlerini tamamlayan 56 şirket, hissedarlarına dağıtacağı nakit kâr payının ödeme tarihlerini ve tutarlarını açıkladı. Hisse başı net tutarlar ve kritik tarihler belli oldu. İşte tam liste...
Borsa İstanbul'da temettü heyecanı hız kazandı. Genel kurul süreçlerini tamamlayan şirketlerin kâr payı dağıtım takvimleri netleşirken, 56 şirketin hissedarlarına yapacağı nakit temettü ödemelerinin tarihleri ve hisse başına dağıtılacak net tutarlar belli oldu. Yatırımcılar, önümüzdeki dönemde hesaplarına geçecek temettü ödemelerini yakından takip ediyor.
Temettü ödemelerinden, dağıtım tarihinde portföyünde ilgili şirket hissesi bulunan tüm yatırımcılar faydalanabiliyor.
Tek bir lot hisseye sahip olan yatırımcılar dahi kâr payı almaya hak kazanırken, otomotiv, enerji, perakende, iletişim ve sanayi başta olmak üzere birçok büyük şirket hissedarlarına nakit temettü dağıtacak.