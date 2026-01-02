Borsa İstanbul’da yatırımcısına kazandıran hisseler; TUPRS, DOAS, FROTO, DSTKF, ASELS…

2025 yılı Borsa İstanbul’da işlem gören hisseler açısından dalgalı ve seçici kazançların öne çıktığı bir dönem olarak kayıtlara geçti. Yıl genelinde küresel ekonomik gelişmeler, iç piyasadaki faiz politikaları ve şirket bilançoları hisse performansları üzerinde belirleyici oldu.