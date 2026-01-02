Borsa İstanbul’da yatırımcısına kazandıran hisseler; TUPRS, DOAS, FROTO, DSTKF, ASELS…
Borsa İstanbul’da geçtiğimiz 2025 yılında yatırımcısına en çok kazandıran ve yüzde 1.081 kazandıran hisse ve diğerleri belli oldu.
2025 yılı Borsa İstanbul’da işlem gören hisseler açısından dalgalı ve seçici kazançların öne çıktığı bir dönem olarak kayıtlara geçti. Yıl genelinde küresel ekonomik gelişmeler, iç piyasadaki faiz politikaları ve şirket bilançoları hisse performansları üzerinde belirleyici oldu.
Endeks kapsamındaki 12 hisse yılı negatif getiriyle tamamlarken, bazı şirketler yatırımcısına dikkat çekici kazançlar sağladı. Yılın en yüksek getirisine ulaşan hisse Destek Finans Faktoring olurken, savunma sanayi ağırlıklı şirketler de güçlü performanslarıyla öne çıktı.
Buna karşılık, tekstil ve içecek sektörlerinde faaliyet gösteren bazı şirketler ise beklentilerin altında kalan performans sergileyerek listenin alt sıralarında yer aldı.