  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. Borsa İstanbul’un 4 devi için beklentiler değişti ; Aracı kurumlar tavsiye açıkladı

Borsa İstanbul’un 4 devi için beklentiler değişti ; Aracı kurumlar tavsiye açıkladı

Borsa İstanbul’da işlem gören 4 şirket için aracı kurumlar fiyat tahmini ve tavsiyelerini açıkladı.

Borsa İstanbul’un 4 devi için beklentiler değişti ; Aracı kurumlar tavsiye açıkladı - Sayfa 1

Rotaborsa.com’daki bilgiye göre Borsa İstanbul’da işlem gören halka açık şirketlere yönelik aracı kurum raporları yatırımcıların gündeminde yer almaya devam ediyor.

1 | 8
Borsa İstanbul’un 4 devi için beklentiler değişti ; Aracı kurumlar tavsiye açıkladı - Sayfa 2

Uzmanlar, piyasalardaki dalgalanmaya rağmen şirketlerin orta ve uzun vadede güçlü potansiyel taşıdığına dikkat çekti.

2 | 8
Borsa İstanbul’un 4 devi için beklentiler değişti ; Aracı kurumlar tavsiye açıkladı - Sayfa 3

Borsa İstanbul son günlerde küresel risk iştahındaki zayıflamaya paralel dalgalı bir seyir izlerken, endekste bankacılık ve teknoloji hisselerinin öne çıktığı görüldü.

3 | 8
Borsa İstanbul’un 4 devi için beklentiler değişti ; Aracı kurumlar tavsiye açıkladı - Sayfa 4

BORSANIN 4 DEVİ İÇİN ARACI KURUMLARDAN TAHMİN

Borsa İstanbul’da işlem gören 4 şirket için aracı kurumların tahminleri şu şekilde:

4 | 8