Borsa İstanbul'un 7 aylık karnesi belli oldu! İşte zirve ve dipteki hisseler
Borsa İstanbul'da 2026'nın ilk yedi ayında TL bazında yükselen hisseler sınırlı farkla öne çıkarken, dolar bazında hisselerin büyük bölümü değer kaybetti. İşte yılın ilk yedi ayının en çok kazandıran ve en çok kaybettiren hisseleri...
2026 yılının ilk yedi ayında Borsa İstanbul'da işlem gören hisseler TL bazında pozitif bir performans sergilerken, dolar bazındaki sıralamada ise hisselerin çoğunluğu değer kaybetti.
Matriks Haber'in derlediği verilere göre, BISTTUM endeksinde TL bazında 287 hisse değer kazanırken 282 hisse geriledi. Söz konusu hisselerin dolar bazlı performansları incelendiğinde ise 233 hisse yükselirken 334 hisse değer kaybetti, 2 hisse ise değişim göstermedi. Böylece TL bazında yükselen hisseler sınırlı farkla öne çıkarken, dolar bazında düşüş yaşayan hisseler ağırlık kazandı.