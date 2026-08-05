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  4. Borsa İstanbul'un 7 aylık karnesi belli oldu! İşte zirve ve dipteki hisseler

Borsa İstanbul'un 7 aylık karnesi belli oldu! İşte zirve ve dipteki hisseler

Borsa İstanbul'da 2026'nın ilk yedi ayında TL bazında yükselen hisseler sınırlı farkla öne çıkarken, dolar bazında hisselerin büyük bölümü değer kaybetti. İşte yılın ilk yedi ayının en çok kazandıran ve en çok kaybettiren hisseleri...

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Borsa İstanbul'un 7 aylık karnesi belli oldu! İşte zirve ve dipteki hisseler - Sayfa 1

2026 yılının ilk yedi ayında Borsa İstanbul'da işlem gören hisseler TL bazında pozitif bir performans sergilerken, dolar bazındaki sıralamada ise hisselerin çoğunluğu değer kaybetti.

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Borsa İstanbul'un 7 aylık karnesi belli oldu! İşte zirve ve dipteki hisseler - Sayfa 2

Matriks Haber'in derlediği verilere göre, BISTTUM endeksinde TL bazında 287 hisse değer kazanırken 282 hisse geriledi. Söz konusu hisselerin dolar bazlı performansları incelendiğinde ise 233 hisse yükselirken 334 hisse değer kaybetti, 2 hisse ise değişim göstermedi. Böylece TL bazında yükselen hisseler sınırlı farkla öne çıkarken, dolar bazında düşüş yaşayan hisseler ağırlık kazandı.

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Borsa İstanbul'un 7 aylık karnesi belli oldu! İşte zirve ve dipteki hisseler - Sayfa 3


Dolar bazında zirvede yine Özata Denizcilik yer aldı.

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Borsa İstanbul'un 7 aylık karnesi belli oldu! İşte zirve ve dipteki hisseler - Sayfa 4

Şirket hisseleri yüzde 2.115,25 değer kazanırken, Birleşim Grup Enerji yüzde 987,78, Hedef Holding yüzde 909,45, Odine Solutions yüzde 610,20 ve Anel Elektrik yüzde 575,50 yükseliş kaydetti.

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