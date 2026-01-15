Borsa İstanbul’un ‘nakit’ zengini 23 şirketi ; Ne krediye ne de borca ihtiyaçları var
Borsanın dev şirketleri arasında gösterilen ve ekonomileri kaya gibi sağlam olan nakit zengini 23 şirket belli oldu.
Yüksek faiz ortamı ve finansmana erişimin zorlaştığı ekonomik koşullar, şirketlerin mali dayanıklılığını her zamankinden daha önemli hale getirdi. Uzman veri analizleriyle hazırlanan kapsamlı bir çalışmada, Borsa İstanbul’daki büyük ölçekli şirketlerin bilanço yapıları mercek altına alındı. Araştırmada, borç yükü düşük, özsermaye yapısı güçlü ve nakit akışıyla güven veren 23 şirketin öne çıktığı görüldü.
Çalışmada firmalar, dört temel finansal kriter üzerinden değerlendirildi. Buna göre şirketlerin varlıklarının önemli bir kısmının özkaynakla finanse edilmesi, borcun toplam kaynaklar içindeki payının düşük seviyelerde kalması, kısa vadeli yükümlülükleri rahatlıkla karşılayabilecek likidite fazlasına sahip olunması ve operasyonel karlılığın borç ödeme gücünü desteklemesi esas alındı.
NAKİT ZENGİNİ 23 ŞİRKET
Elde edilen sonuçlar, sağlam bilanço yapısına sahip şirketlerin, dalgalı piyasa koşullarında hem riskleri daha iyi yönettiğini hem de rakiplerine kıyasla daha güçlü bir konumda yer aldığını ortaya koyuyor.