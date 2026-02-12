  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. Borsa İstanbul’un temettü devi için beklenti değişti; 12 aracı kurum hedef fiyat açıkladı

Borsa İstanbul’un temettü devi için beklenti değişti; 12 aracı kurum hedef fiyat açıkladı

Borsa İstanbul’un en değerli ve en yüksek temettü ödeyen şirketleri arasında yer alan DOAS için 12 aracı kurum fiyat tahmini açıkladı.

Borsa İstanbul’un temettü devi için beklenti değişti; 12 aracı kurum hedef fiyat açıkladı - Sayfa 1

2024 Nisan’dan 2025 Şubat’a kadar sert düşüş eğilimi altında kalan Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. (DOAS) hisseleri, 2025 boyunca yatay konsolidasyon süreci sonrası 2026’da yükselişe geçti.

1 | 16
Borsa İstanbul’un temettü devi için beklenti değişti; 12 aracı kurum hedef fiyat açıkladı - Sayfa 2

Hisse 11 Şubat 2026’da kapanışı 235,20 TL seviyesinde gerçekleştirdi ve işlem hacmi 375 milyon TL civarında seyretti.

2 | 16
Borsa İstanbul’un temettü devi için beklenti değişti; 12 aracı kurum hedef fiyat açıkladı - Sayfa 3

DOAS YATIRIMCISI BEKLEDİĞİNİ ALIYOR

DOAS için hedef fiyat beklentisi son olarak 260 TL’ye yükselterek “Tut” olmuştu. Ortalama hedef fiyatlar ise daha yüksek seviyeleri işaret ediyor.

3 | 16
Borsa İstanbul’un temettü devi için beklenti değişti; 12 aracı kurum hedef fiyat açıkladı - Sayfa 4

Teknik göstergeler 220 TL üzerindeki direnç kırılımlarının alıcı ilgisini artırdığını gösteriyor. Konuya ilişkin aracı kurumların fiyat tahminlerinin yer aldığı rotaborsa.com’da tablo şu şekilde hazırlandı:

4 | 16