Borsa İstanbul’un temettü devi için beklenti değişti; 12 aracı kurum hedef fiyat açıkladı
Borsa İstanbul’un en değerli ve en yüksek temettü ödeyen şirketleri arasında yer alan DOAS için 12 aracı kurum fiyat tahmini açıkladı.
2024 Nisan’dan 2025 Şubat’a kadar sert düşüş eğilimi altında kalan Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. (DOAS) hisseleri, 2025 boyunca yatay konsolidasyon süreci sonrası 2026’da yükselişe geçti.
Hisse 11 Şubat 2026’da kapanışı 235,20 TL seviyesinde gerçekleştirdi ve işlem hacmi 375 milyon TL civarında seyretti.
DOAS YATIRIMCISI BEKLEDİĞİNİ ALIYOR
DOAS için hedef fiyat beklentisi son olarak 260 TL’ye yükselterek “Tut” olmuştu. Ortalama hedef fiyatlar ise daha yüksek seviyeleri işaret ediyor.