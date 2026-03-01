  1. Ekonomim
  4. Borsa İstanbul’un zirvedeki ismi değişti; Aselsan, Sasa Polyester ya da THY bekleniyordu

Borsa İstanbul’da en çok yatırımcı sayısına sahip şirketler belli oldu. Bir dönem zirvede olan Aselsan, THY ve Sasa’da işler değişti.

Borsa İstanbul’un satıcılı seyrettiği ve ana endeksin haftalık bazda %1,55 değer kaybettiği Şubat ayının son haftasında, yatırımcıların güvenli liman arayışı verilerle tescillendi. Piyasalardaki dalgalanmaya rağmen, bireysel yatırımcıların ilgi gösterdiği dev şirketlerdeki yoğunluk dikkat çekti.

Üç hafta önce liderlik koltuğunda yaşanan değişim kalıcı hale gelirken, listenin ilk sırasında yer alan enerji devi yerini sağlamlaştırdı.

Havacılık sektörünün amiral gemisi ve tekstil hammaddeleri alanında öncü olan kuruluşlar ise zirve takibini sürdürüyor.

EN FAZLA YATIRIMCI SAYISINA SAHİP 20 ŞİRKET

Toplam yatırımcı sayısına göre şekillenen ilk 20 şirketlik listede, sanayi ve ulaşım odaklı hisselere duyulan güven, piyasa genelindeki düşüşe rağmen korunmaya devam ediyor. En çok yatırımcı sayısına sahip 20 şirket şöyle:

