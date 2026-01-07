Borsa rekor kırdı! BofA yatırımcısı soluğu bu hisselerde aldı.

Borsa İstanbul’da 6 Ocak 2026 işlem günü satış ağırlıklı seyir yerini güçlü alımlara bıraktı ve BIST 100 endeksi yükselişle kapanış gerçekleştirdi. Endeks, önceki işlem gününe göre yüzde 2,75 değer kazandırarak 12.023,78 puan seviyesinde günü kapadı ve tüm zamanların en yüksek seviyesine yaklaştı.