Borsa rekor kırdı! BofA yatırımcısı soluğu bu hisselerde aldı.
Borsa İstanbul 6 Ocak 2026’yı rekorla kapatırken BofA yatırımcısının en çok tercih ettiği 10 hisse de belli oldu.
Borsa İstanbul’da 6 Ocak 2026 işlem günü satış ağırlıklı seyir yerini güçlü alımlara bıraktı ve BIST 100 endeksi yükselişle kapanış gerçekleştirdi. Endeks, önceki işlem gününe göre yüzde 2,75 değer kazandırarak 12.023,78 puan seviyesinde günü kapadı ve tüm zamanların en yüksek seviyesine yaklaştı.
Gün içinde en yüksek 12 032,36 puanı gören BIST 100, bankacılık, holding ve teknoloji hisselerinde olumlu fiyatlamalarla öne çıktı. Toplam işlem hacmi de yüksek gerçekleşti, piyasa genelinde pozitif eğilim hakim oldu.
BofA ÜZERİNDEN YÜKLÜ ALIM YAPTILAR
Bank of America müşterileri Bist100 endeksinin yükseldiği günde 3,09 milyar TL net alışla günü geride bıraktı. Rotaborsa.com’daki bilgiye göre 6 Ocak Salı işlem gününde Bank of America’nın aldığı hisseler ve net alış tutarları şöyle: