  4. Borsa ve altın düştü! Peki yatırımcısına para kazandıran hisse senetleri hangileri oldu?

Borsa İstanbul ve altın günü düşüşle tamamladı. Günün en çok kazandıran ve kaybettiren hisseler de belli oldu. Dolar, euro, borsa, altın fiyatları... İşte 27 Ekim piyasa özeti.

BIST 100 endeksi, yüzde -0.81 değer kaybederek 10.853.43 puanla günü kapattı. 

Kapalı Çarşı'da gram altın düne göre yüzde -3,30 düşüşle 5.362,50 TL oldu.

Dolar  gün içinde 41.91 TL'yi gördü. 

Borsada en çok işlem gören hisseler: 

