Borsa ve altın rekor kırdı! Altında kısa vadede bu seviyelere dikkat: Dolarda 32 TL altı görülür mü?

BORSADAKİ YÜKSELİŞİN NEDENİ BELLİ OLDU

Peki borsa ve altında tarihi rekor sonrası takip edilecek yeni seviyeler neler? Dolar/TL’de 32’nin altı görülür mü? Konuyla ilgili merak edilenleri milliyet.com.tr’ye açıklayan ekonomist Tuğba Ekin, şunları söyledi:

“Haziran ayında yaz tatiline başlangıç ve bayram etkisinde harcamaların artması yurt içi hisse senedi piyasasında sağlam temel oluşturmak için yatay fiyatlamaya fırsat verdi.