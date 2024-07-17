Borsa ve altın rekor kırdı! Altında kısa vadede bu seviyelere dikkat: Dolarda 32 TL altı görülür mü?
Bu hafta yatırımcıların gözü altın ve borsadaki fiyatlamalara çevrildi. Borsa tarihi rekor kırarken, gram altın fiyatı ilk kez 2600 TL olan kritik eşiği de aştı. Ekonomist Tuğba Ekin, borsa ve altında tarihi rekor sonrası rakam verdi.
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi rekora doymuyor. Dün endeks 11 bin 186 puan seviyesine kadar yükseldi. Altın fiyatları ise sert yükseliş gösterdi.
ABD’de enflasyonun beklentilerin altında gelmesi ve başkan adayı Donald Trump’a yönelik suikast girişimi piyasaları hareketlendirdi. Gram altında 2600 lira olan kritik eşik aşıldı.
BORSADAKİ YÜKSELİŞİN NEDENİ BELLİ OLDU
Peki borsa ve altında tarihi rekor sonrası takip edilecek yeni seviyeler neler? Dolar/TL’de 32’nin altı görülür mü? Konuyla ilgili merak edilenleri milliyet.com.tr’ye açıklayan ekonomist Tuğba Ekin, şunları söyledi:
“Haziran ayında yaz tatiline başlangıç ve bayram etkisinde harcamaların artması yurt içi hisse senedi piyasasında sağlam temel oluşturmak için yatay fiyatlamaya fırsat verdi.
Temmuz ayında yatırımcıların yükseliş beklentisi daha yoğun. Gri listeden çıkış sonrası kredi derecelendirme kuruluşlarında ‘artık yatırım yapılabilir’ ülkeler arasında yer almak için daha iyi bir zemin oluştu. Artan Merkez Bankası rezervleri, azalan cari açık Borsa İstanbul’a güven veriyor.