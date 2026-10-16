Borsa ve yatırım fonları kaybettirdi! Peki haftanın en çok kazandıranı hangi yatırım oldu?
Altın, borsa, euro, dolar ve fon yatırımcılarının kazanç ve kayıplarını gösteren haftalık performans rakamları belli oldu. Haftanın en çok kaybettireni açık ara borsa oldu.
12-16 Ekim haftasında parasını borsa ya da yatırım fonları üzerinden değerlendirmek isteyenler zarar etti.
Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 4,44 değer kaybetti. Altın yatırımcıları ise paralarının değerini korudu.
BIST 100 endeksi, en düşük 11.653,38 puanı ve en yüksek 12.291,17 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 4,44 altında 11.721,72 puandan tamamladı.