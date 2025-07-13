Borsa yatırımcılarının nabzı bu hisselerde atıyor! İşte en çok yatırımcıya sahip 20 hisse...

Borsa İstanbul’da BIST100 endeksinin yüzde 0,80 değer kazandığı 7-11 Temmuz 2025 haftası sonrası, halka açık şirketler arasında yatırımcıların en çok tercih ettiği hisse senetleri belli oldu. Bazı hisseler bu hafta yatırımcı kaybederken, bazıları ise yatırımcı sayısını artırdı ve dikkat çekici hareketlilik gösterdi.

İşte borsanın devleri...