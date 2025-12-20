Borsa yatırımcısı HSBC üzerinden yüklü alım yaptı. En çok ilgi gören 10 hisse…
Yeni halka arz haberlerinin de geldiği Borsa İstanbul’da HSBC üzerinden yatırımcıların en çok tercih ettiği 10 hisse listelendi.
19 Aralık 2025’te Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, günü hafif yükselişle 11.341,90 puandan tamamladı ve önceki kapanışa göre %0,06 değer kazandı. Gün içinde en düşük 11.291,08, en yüksek 11.354,26 seviyeleri görüldü; işlem hacmi yüksek seyretti. Genel olarak piyasa yatay bir seyir izledi.
HSBC ÜZERİNDEN YÜKLÜ ALIM
Bu süreçte HSBC üzerinden alım yapan yatırımcının en çok tercih ettiği hisseler de merak edildi. Rota Borsa’nın haberine göre en çok alım yapılan hisseler şöyle: