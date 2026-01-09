Borsa yükseldi yatırımcı yönünü bu hisselere döndü; TUPRS, ASELS, THYAO, BIMAS, EUREN…
Borsa İstanbul rekorlu yükselişe devam ederken Türkiye İş Yatırım üzerinden yatırımcının en çok portföyüne eklediği hisseler netleşti.
İş Yatırım müşterileri, Borsa İstanbul’da endeksin pozitif seyrettiği işlem gününü 108 milyon TL net alışla tamamladı. Piyasalarda artan risk iştahı, özellikle banka ve sanayi hisselerinde belirgin alımları beraberinde getirdi.
Gün boyunca en yüksek işlem hacminin görüldüğü hisselerde, yatırımcıların ağırlıklı olarak uzun vadeli pozisyonlarını güçlendirdiği gözlendi. Bankacılık endeksine dahil hisselerdeki alımlar dikkat çekerken, holding ve ulaştırma hisseleri de işlem yoğunluğu bakımından öne çıktı.
Öte yandan, kısa vadeli kar realizasyonu yapmak isteyen yatırımcıların bazı perakende ve enerji hisselerinde satış tarafında yer aldığı görüldü. Genel tabloda İş Yatırım müşterilerinin portföylerini daha defansif ve temettü potansiyeli yüksek hisselere kaydırdığı izlendi.