  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. Borsa yükseldi yatırımcı yönünü bu hisselere döndü; TUPRS, ASELS, THYAO, BIMAS, EUREN…

Borsa yükseldi yatırımcı yönünü bu hisselere döndü; TUPRS, ASELS, THYAO, BIMAS, EUREN…

Borsa İstanbul rekorlu yükselişe devam ederken Türkiye İş Yatırım üzerinden yatırımcının en çok portföyüne eklediği hisseler netleşti.

Borsa yükseldi yatırımcı yönünü bu hisselere döndü; TUPRS, ASELS, THYAO, BIMAS, EUREN… - Sayfa 1

İş Yatırım müşterileri, Borsa İstanbul’da endeksin pozitif seyrettiği işlem gününü 108 milyon TL net alışla tamamladı. Piyasalarda artan risk iştahı, özellikle banka ve sanayi hisselerinde belirgin alımları beraberinde getirdi.

1 | 14
Borsa yükseldi yatırımcı yönünü bu hisselere döndü; TUPRS, ASELS, THYAO, BIMAS, EUREN… - Sayfa 2

Gün boyunca en yüksek işlem hacminin görüldüğü hisselerde, yatırımcıların ağırlıklı olarak uzun vadeli pozisyonlarını güçlendirdiği gözlendi. Bankacılık endeksine dahil hisselerdeki alımlar dikkat çekerken, holding ve ulaştırma hisseleri de işlem yoğunluğu bakımından öne çıktı.

2 | 14
Borsa yükseldi yatırımcı yönünü bu hisselere döndü; TUPRS, ASELS, THYAO, BIMAS, EUREN… - Sayfa 3

Öte yandan, kısa vadeli kar realizasyonu yapmak isteyen yatırımcıların bazı perakende ve enerji hisselerinde satış tarafında yer aldığı görüldü. Genel tabloda İş Yatırım müşterilerinin portföylerini daha defansif ve temettü potansiyeli yüksek hisselere kaydırdığı izlendi.

3 | 14
Borsa yükseldi yatırımcı yönünü bu hisselere döndü; TUPRS, ASELS, THYAO, BIMAS, EUREN… - Sayfa 4

İŞ YATIRIM ÜZERİNDEN YÜKLÜ ALIM

Analistler, endekste görülen yükseliş eğiliminin, küresel piyasalardaki iyimser hava ve yurt içi beklentilerle desteklendiğini belirtiyor. Türkiye İş Yatırım aracılığıyla yatırımcının yöneldiği hisselere Rota Borsa’nın haberine göre şöyle oldu:

4 | 14