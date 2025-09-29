Borsada 11 hisse için beklenti değişti: Halkbank, Vakıfbank, Akbank, İş Bankası, Yapı Kredi, Garanti
Haftanın ilk işlem gününde aracı kurumlar Borsa İstanbul'da işlem gören hisseler için beklentilerini paylaştı.
Borsa İstanbul’da işlem gören halka açık şirketler için aracı kurumların araştırma raporları ve hedef fiyat açıklamaları devam ediyor. 29 Eylül Pazartesi günü aracı kurumlardan 11 hisse senedi için hedef fiyat açıklaması geldi.
İşte 11 hisse için hedef fiyatlar...
IC Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş. (ENTRA)
Garanti BBVA Yatırım, 16,10 TL hedef fiyat vererek endekse paralel getiri tavsiyesi verdi.
Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş. (AYDEM)
Garanti BBVA Yatırım, 41,10 TL hedef fiyat vererek endeks üstü getiri tavsiyesi verdi.