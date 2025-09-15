  1. Ekonomim
  4. Borsada erteleme etkisiyle 42 hisse tavan yaptı! İşte günün en çok kazandıran hisseleri

CHP Kurultay iptali davasının ertelenmesinin etkisinde Borsa İstanbul dün hızlı yükselişe geçti ve 11 Mayıs 2023’ten bu yana en yüksek günlük artışını kaydederek 11 bin seviyesinden günü tamamladı. Borsanın hızlı yükseliş gösterdiği günde 42 hisse tavan yaptı.

 BIST 100 endeksi, bugün yüzde 6.06 değer kazanarak 11.000.26 puanla günü kapattı. 

Dolar gün içinde 41.29 TL'yi gördü. 

Kapalı Çarşı'da gram altın ise düne göre yüzde 0,40 yükselişle 4.865,02 TL oldu. 

Peki borsada tavan yapan hisseler hangileri oldu. İşte yatırımcısını güldüren hisseler...

