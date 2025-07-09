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  4. Borsada 5,6 milyar TL'lik alım! Bu hisselere adeta para yağdı: İşte yatırımcıların gözde hisseleri.

Borsada 5,6 milyar TL'lik alım! Bu hisselere adeta para yağdı: İşte yatırımcıların gözde hisseleri.

Borsa İstanbul'un çarşamba gününü yükselişle tamamlarken en çok para girişi ve çıkışının olduğu hisseler açıklandı.

Borsada 5,6 milyar TL'lik alım! Bu hisselere adeta para yağdı: İşte yatırımcıların gözde hisseleri. - Sayfa 1

Borsada haftanın ilk iki günündeki düşüşün ardından 9 Temmuz Çarşamba günü BİST100 endeksi %1,69 artışla 10.167,26 puandan kapanış yaptı. Aynı gün BİST100'de +5,65 milyar TL, BİST30'da +6,23 milyar TL ve tüm hisselerde toplam +5,67 milyar TL aktif işlem farkı gerçekleşti.

İşte en çok para çıkışı olan hisseler...

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Borsada 5,6 milyar TL'lik alım! Bu hisselere adeta para yağdı: İşte yatırımcıların gözde hisseleri. - Sayfa 2

10 - Sümer Varlık Yönetim A.Ş. (SMRVA)
Aktif Fark (TL): -92.027.000

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Borsada 5,6 milyar TL'lik alım! Bu hisselere adeta para yağdı: İşte yatırımcıların gözde hisseleri. - Sayfa 3

9 - Pera Yatırım Holding A.Ş. (PEHOL)
Aktif Fark (TL): -113.990.000

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Borsada 5,6 milyar TL'lik alım! Bu hisselere adeta para yağdı: İşte yatırımcıların gözde hisseleri. - Sayfa 4

8 - Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (VAKBN)
Aktif Fark (TL): -139.784.000

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