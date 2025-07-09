Borsada 5,6 milyar TL'lik alım! Bu hisselere adeta para yağdı: İşte yatırımcıların gözde hisseleri.

Borsada haftanın ilk iki günündeki düşüşün ardından 9 Temmuz Çarşamba günü BİST100 endeksi %1,69 artışla 10.167,26 puandan kapanış yaptı. Aynı gün BİST100'de +5,65 milyar TL, BİST30'da +6,23 milyar TL ve tüm hisselerde toplam +5,67 milyar TL aktif işlem farkı gerçekleşti.

İşte en çok para çıkışı olan hisseler...