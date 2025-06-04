Borsada 7 milyar TL'lik alım! Bu hisselere adeta para yağdı: İşte yatırımcıların en gözde hisseleri

Borsada geride kalan 4 Haziran Çarşamba işlem gününde, hisselerde genel olarak alım ağırlıklı fiyat hareketleri devam etti ve BİST100 endeksi yüzde 2,13 yükselişle 9.474,96 puandan kapanış yaptı. Aynı gün BİST100 endeksinde aktif alış-satış farkı +5 milyar 817 milyon 441 bin TL olarak gerçekleşirken, BİST30 endeksinde bu fark +5 milyar 118 milyon 169 bin TL oldu. Tüm hisselerde ise aktif işlem farkı +7 milyar 22 milyon 305 bin TL seviyesinde gerçekleşti.

İşte çarşamba günü para çıkışının olduğu hisseler...