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  4. Borsada 7 milyar TL'lik alım! Bu hisselere adeta para yağdı: İşte yatırımcıların en gözde hisseleri

Borsada 7 milyar TL'lik alım! Bu hisselere adeta para yağdı: İşte yatırımcıların en gözde hisseleri

Borsa İstanbul'un çarşamba gününü yükselişle tamamlarken en çok para girişi ve çıkışının olduğu hisseler açıklandı.

Borsada 7 milyar TL'lik alım! Bu hisselere adeta para yağdı: İşte yatırımcıların en gözde hisseleri - Sayfa 1

Borsada geride kalan 4 Haziran Çarşamba işlem gününde, hisselerde genel olarak alım ağırlıklı fiyat hareketleri devam etti ve BİST100 endeksi yüzde 2,13 yükselişle 9.474,96 puandan kapanış yaptı. Aynı gün BİST100 endeksinde aktif alış-satış farkı +5 milyar 817 milyon 441 bin TL olarak gerçekleşirken, BİST30 endeksinde bu fark +5 milyar 118 milyon 169 bin TL oldu. Tüm hisselerde ise aktif işlem farkı +7 milyar 22 milyon 305 bin TL seviyesinde gerçekleşti.

İşte çarşamba günü para çıkışının olduğu hisseler...

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Borsada 7 milyar TL'lik alım! Bu hisselere adeta para yağdı: İşte yatırımcıların en gözde hisseleri - Sayfa 2

10 - Gezinomi Seyahat Turizm Ticaret A.Ş. (GZNMI)
Aktif fark: -52 milyon 820 bin TL

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Borsada 7 milyar TL'lik alım! Bu hisselere adeta para yağdı: İşte yatırımcıların en gözde hisseleri - Sayfa 3

9 - Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. (AKFIS)
Aktif fark: -62 milyon 517 bin TL

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Borsada 7 milyar TL'lik alım! Bu hisselere adeta para yağdı: İşte yatırımcıların en gözde hisseleri - Sayfa 4

8 - Sanifoam Sünger Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SANFM)
Aktif fark: -80 milyon 315 bin TL

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