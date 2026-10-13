Borsada bilanço maratonu başlıyor: İşte banka ve şirketlerin kâr beklentileri
Borsa İstanbul’da 2026 yılı üçüncü çeyrek bilanço dönemi 19 Ekim’de Türkiye Sigorta ile başlayacak. Bankacılık sektöründe ilk finansal sonucu 27 Ekim’de Akbank’ın açıklaması beklenirken, aracı kurumlar banka ve şirketlere yönelik net kâr tahminlerini paylaşmaya başladı.
Borsa İstanbul’da işlem gören şirketler ve bankalara ilişkin 2026 yılı 3. çeyrek finansal sonuç dönemi yaklaşıyor. Matriks Haber’in, KAP bildirimleri ve şirketlerin yatırımcı ilişkileri birimlerinden edindiği bilgilere göre, üçüncü çeyrek bilanço takviminde ilk finansal sonucun 19 Ekim tarihinde Türkiye Sigorta (TURSG) tarafından açıklanması bekleniyor.
Bankacılık sektöründe ise ilk bilanço açıklamasının 27 Ekim 2026 tarihinde Akbank (AKBNK) tarafından yapılması öngörülüyor. Garanti BBVA (GARAN) için beklenen tarih 28 Ekim 2026 olarak takvimde yer alıyor.