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  4. Borsada bilanço maratonu başlıyor: İşte banka ve şirketlerin kâr beklentileri

Borsada bilanço maratonu başlıyor: İşte banka ve şirketlerin kâr beklentileri

Borsa İstanbul’da 2026 yılı üçüncü çeyrek bilanço dönemi 19 Ekim’de Türkiye Sigorta ile başlayacak. Bankacılık sektöründe ilk finansal sonucu 27 Ekim’de Akbank’ın açıklaması beklenirken, aracı kurumlar banka ve şirketlere yönelik net kâr tahminlerini paylaşmaya başladı.

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Borsada bilanço maratonu başlıyor: İşte banka ve şirketlerin kâr beklentileri - Sayfa 1

Borsa İstanbul’da işlem gören şirketler ve bankalara ilişkin 2026 yılı 3. çeyrek finansal sonuç dönemi yaklaşıyor. Matriks Haber’in, KAP bildirimleri ve şirketlerin yatırımcı ilişkileri birimlerinden edindiği bilgilere göre, üçüncü çeyrek bilanço takviminde ilk finansal sonucun 19 Ekim tarihinde Türkiye Sigorta (TURSG) tarafından açıklanması bekleniyor.

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Borsada bilanço maratonu başlıyor: İşte banka ve şirketlerin kâr beklentileri - Sayfa 2

Bankacılık sektöründe ise ilk bilanço açıklamasının 27 Ekim 2026 tarihinde Akbank (AKBNK) tarafından yapılması öngörülüyor. Garanti BBVA (GARAN) için beklenen tarih 28 Ekim 2026 olarak takvimde yer alıyor.

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Borsada bilanço maratonu başlıyor: İşte banka ve şirketlerin kâr beklentileri - Sayfa 3

Finans dışı ilk bilanço ise TAV Havalimanları’ndan (TAVHL) 21 Ekim 2026 tarihinde gelecek.

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Borsada bilanço maratonu başlıyor: İşte banka ve şirketlerin kâr beklentileri - Sayfa 4

İşte aracı kurumlardan üçüncü çeyrek bilanço beklentileri

Deniz Yatırım, İş Yatırım ve Şeker Yatırım, 2026 yılı üçüncü çeyrek döneme ilişkin bazı banka ve şirketlere yönelik beklentilerini paylaşmaya başladı.

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