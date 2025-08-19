Borsada bu hisselere adeta para yağdı: Tek hisseye 1,28 milyar TL para girişi!
Borsa İstanbul'da haftanın ikinci işlem gününde en çok para girişi ve çıkışının yaşandığı hisseler belli oldu.
Borsada haftanın ikinci işlem gününde BİST100 endeksi, yüzde 0,30 yükselişle 10.962,02 puandan kapanış yaptı. 19 Ağustos Salı günü BİST100 endeksinde aktif alış-satışlarda aktif fark -646 milyon 587 bin 800 TL olurken, BİST30 endeksinde +1 milyar 458 milyon 796 bin TL aktif fark gerçekleşti. Tüm hisselerde ise toplam -4 milyar 684 milyon 15 bin TL aktif işlem farkı görüldü.
İşte en çok para çıkışının olduğu hisseler...