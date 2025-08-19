Borsada bu hisselere adeta para yağdı: Tek hisseye 1,28 milyar TL para girişi!

Borsada haftanın ikinci işlem gününde BİST100 endeksi, yüzde 0,30 yükselişle 10.962,02 puandan kapanış yaptı. 19 Ağustos Salı günü BİST100 endeksinde aktif alış-satışlarda aktif fark -646 milyon 587 bin 800 TL olurken, BİST30 endeksinde +1 milyar 458 milyon 796 bin TL aktif fark gerçekleşti. Tüm hisselerde ise toplam -4 milyar 684 milyon 15 bin TL aktif işlem farkı görüldü.

İşte en çok para çıkışının olduğu hisseler...