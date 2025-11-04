  1. Ekonomim
  4. Borsada bugün 17 hisse tavan yaptı! İşte yatırımcısına para kazandıran hisseler

Borsada yüzde 1,32 düşüşle 10914,10 puandan kapandığı günde 17 hisse senedi tavan fiyattan geride bıraktı. İşte 4 kasımda yatırımcısına para kazandıran hisseler.

Borsanın düşüşle kapandığı günde yatırımcısına para kazandıran hisseler de belli oldu. 

İşte bugün tavan fiyattan kapanış yapan ve en çok kazandıran 17 hisse... 

Dof Robotik Sanayi A.Ş.
DOFRB
Günlük değişim: Yüzde +10,00

Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret 
KATMR
Günlük değişim: Yüzde +10,00

