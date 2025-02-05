Borsada en çok hangi hisseler kazandırabilir? İşte uzmanların tahmini
Borsa İstanbul, 2025 yılının ilk ayını geride bırakırken, BIST100 endeksi yaklaşık olarak 9 haftadır yatay bir bant aralığında hareket ediyor. Peki, önümüzdeki 12 ayda en yüksek getiri potansiyeli sunan hisse senetleri hangileri?
Borsa İstanbul, 2024 yılının tamamında yatırımcısına yüzde 34 kazandırarak reel getiri sağlayamazken, gözler 2025 yılına çevrildi. Uzmanlar, 2025 yılını ilk 6 ay ve ikinci 6 ay olarak ikiye ayırırken, ikinci 6 ayın borsa açısından daha iyi geçebileceği değerlendiriliyor. Peki, hangi hisseler öne çıkıyor?
ForeksHaber'in 30 Ekim-30 Ocak döneminde 38 aracı kurum ve bankanın yayınladıkları araştırma, şirket, strateji raporlarından derlediği gelecek 12 aya ilişkin hedef fiyatlara göre, en yüksek getiri potansiyeli sunan hisse 2 hedef fiyat tahmini yapılan Akfen Yenilenebilir Enerji oldu.
En az 2 hedef fiyat tahmini alan 83 hisse bu raporda değerlendirmeye alındı.
Gelecek 12 ayda getiri potansiyeli en yüksek olan hisseler!
2 farklı aracı kurum ve bankanın hedef fiyat verdiği Akfen Yenilenebilir Enerji'nin 35,31 TL olan hedef fiyat ortalamasına göre getiri potansiyeli, yüzde 94,76 oldu.