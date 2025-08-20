Borsada en çok kazandıran ve kaybettiren 10 hisse belli oldu! 2 hisse taban, 16 hisse tavan yaptı
Borsa İstanbul haftanın üçüncü işlem gününü yükselişle kapanırken en çok yükselen ve düşen hisseler belli oldu.
Borsada 20 Ağustos Çarşamba işlem gününde BİST100 endeksi yüzde 1,58 değer kazanarak 11.134,73 puandan kapanış yaptı. Günün seansında 2 hisse taban fiyattan,16 hisse senedi tavan fiyattan seansını tamamladı.
İşte en çok kaybettiren hisseler...
9 - Diriteks Diriliş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DIRIT)
Kapanış fiyatı: 32,60 TL
Günlük değişim: Yüzde -6,86
