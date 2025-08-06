Borsada en çok kazandıran ve kaybettiren 10 hisse belli oldu! 5 hisse taban 25 hisse tavan yaptı
Borsa İstanbul haftanın üçüncü işlem gününü yükselişle kapanırken en çok yükselen ve düşen hisseler belli oldu.
Borsada 6 Ağustos Çarşamba işlem günü, BİST100 endeksi yüzde 0,47 yükselişle 10.901,01 puandan kapanış yaptı. Gün sonunda 5 hisse senedi taban fiyattan işlem görürken, 25 hisse senedi tavan fiyattan seansı tamamladı.
İşte çarşamba günü en çok düşen hisseler...
10 - Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (HDFGS)
Kapanış Fiyatı: 2,32 TL
Yüzdelik değişim: Yüzde -6,07
9 - Manas Enerji Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MANAS)
Kapanış Fiyatı: 8,98 TL
Yüzdelik değişim: Yüzde -7,14