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  4. Borsada en çok kazandıran ve kaybettiren 10 hisse belli oldu! 5 hisse taban 25 hisse tavan yaptı

Borsada en çok kazandıran ve kaybettiren 10 hisse belli oldu! 5 hisse taban 25 hisse tavan yaptı

Borsa İstanbul haftanın üçüncü işlem gününü yükselişle kapanırken en çok yükselen ve düşen hisseler belli oldu.

Borsada en çok kazandıran ve kaybettiren 10 hisse belli oldu! 5 hisse taban 25 hisse tavan yaptı - Sayfa 1

Borsada 6 Ağustos Çarşamba işlem günü, BİST100 endeksi yüzde 0,47 yükselişle 10.901,01 puandan kapanış yaptı. Gün sonunda 5 hisse senedi taban fiyattan işlem görürken, 25 hisse senedi tavan fiyattan seansı tamamladı. 

İşte çarşamba günü en çok düşen hisseler...

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Borsada en çok kazandıran ve kaybettiren 10 hisse belli oldu! 5 hisse taban 25 hisse tavan yaptı - Sayfa 2

10 - Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (HDFGS)
Kapanış Fiyatı: 2,32 TL
Yüzdelik değişim: Yüzde -6,07

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Borsada en çok kazandıran ve kaybettiren 10 hisse belli oldu! 5 hisse taban 25 hisse tavan yaptı - Sayfa 3

9 - Manas Enerji Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MANAS)
Kapanış Fiyatı: 8,98 TL
Yüzdelik değişim: Yüzde -7,14

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Borsada en çok kazandıran ve kaybettiren 10 hisse belli oldu! 5 hisse taban 25 hisse tavan yaptı - Sayfa 4

8 - Vakıf Finansal Kiralama A.Ş. (VAKFN)
Kapanış Fiyatı: 2,90 TL
Yüzdelik değişim: Yüzde -7,64

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