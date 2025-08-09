Borsada en çok yükselen ve düşen hisseler belli oldu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta yüzde 20,02 ile en çok 1000 Yatırımlar Holding AŞ yükseldi.

Hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 9,18'le Grainturk Holding AŞ oldu.