Borsada en çok yükselen ve düşen hisseler belli oldu
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, en düşük 10.800,60 puanı ve en yüksek 11.044,41 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 2,10 üstünde 10.972,63 puandan tamamladı.
Aynı dönemde Borsa İstanbul mali endeksi yüzde 2,00 artışla 14.434,92 puan, sanayi endeksi yüzde 2,06 yükselişle 14.008,06 puan, hizmetler endeksi yüzde 3,75 kazançla 10.969,40 puan olurken, teknoloji endeksi yüzde 1,44 azalışla 24.569,55 puan olarak gerçekleşti
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta yüzde 20,02 ile en çok 1000 Yatırımlar Holding AŞ yükseldi.
Hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 9,18'le Grainturk Holding AŞ oldu.
1000 Yatırımlar Holding en çok prim yapan hisse
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 20,02 ile 1000 Yatırımlar Holding AŞ oldu