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  4. Borsada en çok yükselen ve düşen hisseleri açıklandı! 13 hisse tavan, 8 hisse taban yaptı

Borsada en çok yükselen ve düşen hisseleri açıklandı! 13 hisse tavan, 8 hisse taban yaptı

Borsa İstanbul’da 9 Mayıs Cuma günü en çok düşen (kaybettiren) ve en çok yükselen (kazandıran) hisseler belli oldu.

Borsada en çok yükselen ve düşen hisseleri açıklandı! 13 hisse tavan, 8 hisse taban yaptı - Sayfa 1

Borsa İstanbul’da 9 Mayıs Cuma günü BIST 100 endeksi yüzde 1,20 değer kazanarak günü 9.390,51 puandan tamamladı. 

13 hisse günü tavan fiyattan tamamlarken, 8 hisse ise taban seviyeye geriledi. 

İşte cuma günü en çok düşen hisseler...

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Borsada en çok yükselen ve düşen hisseleri açıklandı! 13 hisse tavan, 8 hisse taban yaptı - Sayfa 2

10 - Edip Gayrimenkul Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (EDIP)
Kapanış Fiyatı (TL) : 37,44
Yüzdelik değişim: %-9,35

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Borsada en çok yükselen ve düşen hisseleri açıklandı! 13 hisse tavan, 8 hisse taban yaptı - Sayfa 3

9 - Kerevitaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KERVT)
Kapanış Fiyatı (TL) : 16,08
Yüzdelik değişim: %-9,76

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Borsada en çok yükselen ve düşen hisseleri açıklandı! 13 hisse tavan, 8 hisse taban yaptı - Sayfa 4

8 - Uşak Seramik Sanayi A.Ş. (USAK)
Kapanış Fiyatı (TL) : 6,21
Yüzdelik değişim: %-9,87

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