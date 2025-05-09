Borsada en çok yükselen ve düşen hisseleri açıklandı! 13 hisse tavan, 8 hisse taban yaptı
Borsa İstanbul’da 9 Mayıs Cuma günü en çok düşen (kaybettiren) ve en çok yükselen (kazandıran) hisseler belli oldu.
Borsa İstanbul’da 9 Mayıs Cuma günü BIST 100 endeksi yüzde 1,20 değer kazanarak günü 9.390,51 puandan tamamladı.
13 hisse günü tavan fiyattan tamamlarken, 8 hisse ise taban seviyeye geriledi.
İşte cuma günü en çok düşen hisseler...
10 - Edip Gayrimenkul Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (EDIP)
Kapanış Fiyatı (TL) : 37,44
Yüzdelik değişim: %-9,35
9 - Kerevitaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KERVT)
Kapanış Fiyatı (TL) : 16,08
Yüzdelik değişim: %-9,76