Borsada en çok yükselen ve düşen hisseleri açıklandı! 18 hisse tavan, 4 hisse taban yaptı
Borsa İstanbul’da haftanın ikinci işlem gününde en çok düşen ve en çok yükselen hisseler belli oldu.
8 Temmuz Salı günü Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü %1,08 düşüşle 9.998,20 puandan kapattı. Haftanın ikinci işlem gününde 18 hisse senedi tavan fiyattan günü tamamlarken, 4 hisse ise taban fiyattan kapandı.
İşte salı günü en çok düşen hisseler...
1 | 21
9. Bagfaş Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş. (BAGFS)
Kapanış Fiyatı: 28,82 TL
Yüzdelik Değişim: %-5,88
3 | 21