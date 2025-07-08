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  4. Borsada en çok yükselen ve düşen hisseleri açıklandı! 18 hisse tavan, 4 hisse taban yaptı

Borsada en çok yükselen ve düşen hisseleri açıklandı! 18 hisse tavan, 4 hisse taban yaptı

Borsa İstanbul’da haftanın ikinci işlem gününde en çok düşen ve en çok yükselen hisseler belli oldu.

Borsada en çok yükselen ve düşen hisseleri açıklandı! 18 hisse tavan, 4 hisse taban yaptı - Sayfa 1

8 Temmuz Salı günü Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü %1,08 düşüşle 9.998,20 puandan kapattı. Haftanın ikinci işlem gününde 18 hisse senedi tavan fiyattan günü tamamlarken, 4 hisse ise taban fiyattan kapandı.

İşte salı günü en çok düşen hisseler...

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Borsada en çok yükselen ve düşen hisseleri açıklandı! 18 hisse tavan, 4 hisse taban yaptı - Sayfa 2

10. Çelebi Hava Servisi A.Ş. (CLEBI)
Kapanış Fiyatı: 1.586,00 TL
Yüzdelik Değişim: %-5,82

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Borsada en çok yükselen ve düşen hisseleri açıklandı! 18 hisse tavan, 4 hisse taban yaptı - Sayfa 3

9. Bagfaş Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş. (BAGFS)
Kapanış Fiyatı: 28,82 TL
Yüzdelik Değişim: %-5,88

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Borsada en çok yükselen ve düşen hisseleri açıklandı! 18 hisse tavan, 4 hisse taban yaptı - Sayfa 4

8. Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (A) (KRDMA)
Kapanış Fiyatı: 38,32 TL
Yüzdelik Değişim: %-6,12

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