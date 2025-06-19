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  4. Borsada en çok yükselen ve düşen hisseleri açıklandı! 8 hisse tavan, 6 hisse taban yaptı

Borsada en çok yükselen ve düşen hisseleri açıklandı! 8 hisse tavan, 6 hisse taban yaptı

Borsa İstanbul’da haftanın dördüncü işlem gününde en çok düşen ve en çok yükselen hisseler belli oldu.

Borsada en çok yükselen ve düşen hisseleri açıklandı! 8 hisse tavan, 6 hisse taban yaptı - Sayfa 1

Borsa İstanbul’da 19 Haziran Perşembe günü BİST100 endeksi yüzde 1,02 oranında değer kaybederek 9.102,02 puandan kapanış yaptı. Gün boyunca işlem gören hisse senetlerinden 6’sı seansı taban fiyattan tamamladı. Öte yandan, 8 hisse ise günün sonunda tavan fiyat seviyesinde işlem gördü.

İşte perşembe gününün en çok düşen hisseleri...

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Borsada en çok yükselen ve düşen hisseleri açıklandı! 8 hisse tavan, 6 hisse taban yaptı - Sayfa 2

10 - Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (BULGS)
Kapanış fiyatı: 25,30 TL
Yüzdelik değişim: %-7,19

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Borsada en çok yükselen ve düşen hisseleri açıklandı! 8 hisse tavan, 6 hisse taban yaptı - Sayfa 3

9 - DCT Trading Dış Ticaret A.Ş. (DCTTR)
Kapanış fiyatı: 31,00 TL
Yüzdelik değişim: %-7,46

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Borsada en çok yükselen ve düşen hisseleri açıklandı! 8 hisse tavan, 6 hisse taban yaptı - Sayfa 4

8 - Fonet Bilgi Teknolojileri A.Ş. (FONET)
Kapanış fiyatı: 14,08 TL
Yüzdelik değişim: %-8,63

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