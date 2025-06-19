Borsada en çok yükselen ve düşen hisseleri açıklandı! 8 hisse tavan, 6 hisse taban yaptı
Borsa İstanbul’da haftanın dördüncü işlem gününde en çok düşen ve en çok yükselen hisseler belli oldu.
Borsa İstanbul’da 19 Haziran Perşembe günü BİST100 endeksi yüzde 1,02 oranında değer kaybederek 9.102,02 puandan kapanış yaptı. Gün boyunca işlem gören hisse senetlerinden 6’sı seansı taban fiyattan tamamladı. Öte yandan, 8 hisse ise günün sonunda tavan fiyat seviyesinde işlem gördü.
İşte perşembe gününün en çok düşen hisseleri...
10 - Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (BULGS)
Kapanış fiyatı: 25,30 TL
Yüzdelik değişim: %-7,19