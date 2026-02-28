Borsada haftalık kapanışta düşüş yaşandı. 10 hisseden 4 milyar liradan fazla para çıkışı…
Borsa İstanbul’da haftalık kapanış düşüşle gerçekleşirken 10 şirketin hisselerinden 4 milyar lirayı aşan çıkış yaşandı.
Borsa İstanbul, haftanın son işlem gününü negatif bir seyirle tamamladı. BIST 100 endeksi %1,16 değer kaybederek 13.717,81 puana gerilerken, piyasadaki satış baskısı verilere de yansıdı.
27 Şubat Cuma günü toplamda 7,34 milyar TL’lik negatif aktif işlem farkı kaydedildi. Özellikle BIST 30 hisselerindeki çıkışlar dikkat çekerken, endeksin düşüş yönlü hareketinde yüksek hacimli para çıkışları belirleyici rol oynadı.
KAPANIŞTA 10 HİSSEDEN YÜKLÜ PARA ÇIKIŞI
Rota Borsa tarafından derlenen bilgiye göre en çok para çıkışı olan 10 hisse şöyle: