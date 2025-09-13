  1. Ekonomim
  4. Borsada halka açık piyasa değeri en yüksek 20 şirket

Borsada halka açık piyasa değeri en yüksek 20 şirket

Borsada 8-12 Eylül haftasını yüzde 3.3 düşüşle kapatırken işlem gören şirketleri değerinde de değişmeler oldu. 

Peki borsada piyasa değeri en yüksek şirketler hangileri? 

Borsada işlem gören şirketler içinde piyasa değeri en yüksek 20 şirket şu şekilde sıralandı. 

1- QNB Bank A.Ş. (QNBTR

1 trilyon 641 milyar 500 milyon TL

2- Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS)

792 milyar 984 milyon TL

