Borsada halka açık piyasa değeri en yüksek 20 şirket
Borsada halka açık piyasa değeri en yüksek 20 şirket
Borsada 8-12 Eylül haftasını yüzde 3.3 düşüşle kapatırken işlem gören şirketleri değerinde de değişmeler oldu.
Peki borsada piyasa değeri en yüksek şirketler hangileri?
1 | 22
Borsada işlem gören şirketler içinde piyasa değeri en yüksek 20 şirket şu şekilde sıralandı.
2 | 22
1- QNB Bank A.Ş. (QNBTR)
1 trilyon 641 milyar 500 milyon TL
3 | 22
2- Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS)
792 milyar 984 milyon TL
4 | 22
Bu site deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca çerez(cookie) kullanmaktadır.
Bu konu hakkında detaylı bilgi almak için çerez
politikası ve aydınlatma
metni sayfalarını gözden geçirebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul
edersiniz.