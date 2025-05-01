Borsada hangi hisseler öne çıktı? Yatırım ve emeklilik fonları en çok bu 10 hisseyi aldı
Borsada geçen ay yatırım ve emeklilik fonlarının en çok tercih ettiği 10 hisse belli oldu.
Bors İstanbul'da Nisan ayında BİST100 endeksi yüzde 6,02 düşerken, 2025 yılı genelindeki toplam kayıp yüzde 7,65 olarak kaydedildi. Emeklilik fonları ve yatırım fonları, özellikle satış baskısının etkili olduğu bu dönemde dikkat çeken hisseleri alarak portföylerini çeşitlendirdi.
İşte yatırım fonlarının en çok aldığı 10 hisse....
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