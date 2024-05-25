Borsada hangi şirket yıllık yüzde 315 kazandırdı?
Zeynep Aktaş, ayda yüzde 27,05 ve yılda yüzde 315 kazandıran hisse ile borsada yatırımcıların radarına giren hisseleri EKONOMİ Gazetesi için kaleme aldı. İşte o hisseler...
Düşüştekiler
Katılımevim Tas. Fin. (#KTLEV): 12 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %54,77 geriledi.
1 | 10
Çelik Halat (#CELHA): 7 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %22,54 geriledi.
2 | 10
Artemis Halı (#ARTMS): 5 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %22,37 geriledi.
3 | 10
Gıpta Ofis Kırtasiye (#GIPTA): 4 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %19,95 geriledi.
4 | 10