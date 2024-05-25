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  4. Borsada hangi şirket yıllık yüzde 315 kazandırdı?

Borsada hangi şirket yıllık yüzde 315 kazandırdı?

Zeynep Aktaş, ayda yüzde 27,05 ve yılda yüzde 315 kazandıran hisse ile borsada yatırımcıların radarına giren hisseleri EKONOMİ Gazetesi için kaleme aldı. İşte o hisseler...

Borsada hangi şirket yıllık yüzde 315 kazandırdı? - Sayfa 1

Düşüştekiler

Katılımevim Tas. Fin. (#KTLEV): 12 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %54,77 geriledi.

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Borsada hangi şirket yıllık yüzde 315 kazandırdı? - Sayfa 2

Çelik Halat (#CELHA): 7 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %22,54 geriledi.

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Borsada hangi şirket yıllık yüzde 315 kazandırdı? - Sayfa 3

Artemis Halı (#ARTMS): 5 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %22,37 geriledi.

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Borsada hangi şirket yıllık yüzde 315 kazandırdı? - Sayfa 4

  Gıpta Ofis Kırtasiye (#GIPTA): 4 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %19,95 geriledi.

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