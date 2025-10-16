Borsada hareketlendi, herkes satarken onlar topladı! 10 hisse radara alındı: 2,37 milyar TL!
Haftanın dördüncü gününde Borsa İstanbul’da yatırımcı ilgisinin yoğunlaştığı hisseler ve gerçekleşen para hareketleri belli oldu.
Borsada haftanın dördüncü işlem gününde BİST100 endeksi yüzde 0,90 değer kaybederek 10.370,78 puandan günü tamamladı. 16 Ekim Perşembe günü BİST100 endeksinde aktif alış-satış farkı -2,28 milyar TL olarak gerçekleşirken, BİST30 endeksinde bu fark -1,59 milyar TL oldu. Tüm hisselerde ise aktif işlem farkı toplam -5,60 milyar TL seviyesinde ölçüldü.
İşte en çok para girişi olan hisseler...