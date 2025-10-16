Borsada hareketlendi, herkes satarken onlar topladı! 10 hisse radara alındı: 2,37 milyar TL!

Borsada haftanın dördüncü işlem gününde BİST100 endeksi yüzde 0,90 değer kaybederek 10.370,78 puandan günü tamamladı. 16 Ekim Perşembe günü BİST100 endeksinde aktif alış-satış farkı -2,28 milyar TL olarak gerçekleşirken, BİST30 endeksinde bu fark -1,59 milyar TL oldu. Tüm hisselerde ise aktif işlem farkı toplam -5,60 milyar TL seviyesinde ölçüldü.

İşte en çok para girişi olan hisseler...