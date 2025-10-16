  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. Borsada hareketlendi, herkes satarken onlar topladı! 10 hisse radara alındı: 2,37 milyar TL!

Borsada hareketlendi, herkes satarken onlar topladı! 10 hisse radara alındı: 2,37 milyar TL!

Haftanın dördüncü gününde Borsa İstanbul’da yatırımcı ilgisinin yoğunlaştığı hisseler ve gerçekleşen para hareketleri belli oldu.

Borsada hareketlendi, herkes satarken onlar topladı! 10 hisse radara alındı: 2,37 milyar TL! - Sayfa 1

Borsada haftanın dördüncü işlem gününde BİST100 endeksi yüzde 0,90 değer kaybederek 10.370,78 puandan günü tamamladı. 16 Ekim Perşembe günü BİST100 endeksinde aktif alış-satış farkı -2,28 milyar TL olarak gerçekleşirken, BİST30 endeksinde bu fark -1,59 milyar TL oldu. Tüm hisselerde ise aktif işlem farkı toplam -5,60 milyar TL seviyesinde ölçüldü.

İşte en çok para girişi olan hisseler...

1 | 21
Borsada hareketlendi, herkes satarken onlar topladı! 10 hisse radara alındı: 2,37 milyar TL! - Sayfa 2

10 - Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. (SAHOL)
Aktif Fark: +96 milyon 244 bin TL

2 | 21
Borsada hareketlendi, herkes satarken onlar topladı! 10 hisse radara alındı: 2,37 milyar TL! - Sayfa 3

9 - Dof Robotik Sanayi A.Ş. (DOFRB)
Aktif Fark: +99 milyon 585 bin TL

3 | 21
Borsada hareketlendi, herkes satarken onlar topladı! 10 hisse radara alındı: 2,37 milyar TL! - Sayfa 4

8 - CVK Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (CVKMD)
Aktif Fark: +99 milyon 976 bin TL

4 | 21