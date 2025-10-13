  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. Borsada hareketli gün: Aktif fark -11 milyar TL'yi aştı! Yatırımcılar bu hisseleri radarına aldı

Borsada hareketli gün: Aktif fark -11 milyar TL'yi aştı! Yatırımcılar bu hisseleri radarına aldı

Borsada haftanın ilk işlem gününde en çok para girişi ve çıkışının yaşandığı hisseler belli oldu.

Borsada hareketli gün: Aktif fark -11 milyar TL'yi aştı! Yatırımcılar bu hisseleri radarına aldı - Sayfa 1

Borsada haftanın ilk işlem gününde satış baskısı hakimdi. BİST100 endeksi günü yüzde 1,53 düşüşle 10.556,18 puandan tamamladı.
13 Ekim Pazartesi günü gerçekleşen işlemlerde, BİST100 endeksinde aktif fark -5 milyar 40 milyon 148 bin TL, BİST30 endeksinde ise -3 milyar 807 milyon 434 bin TL olarak kaydedildi.
Tüm hisselerde toplamda -11 milyar 54 milyon 800 bin TL aktif işlem farkı oluştu.

En çok para girişi olan hisseler...

1 | 21
Borsada hareketli gün: Aktif fark -11 milyar TL'yi aştı! Yatırımcılar bu hisseleri radarına aldı - Sayfa 2

10 - Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. (KONTR)
Aktif Fark: +45 milyon 154 bin TL

2 | 21
Borsada hareketli gün: Aktif fark -11 milyar TL'yi aştı! Yatırımcılar bu hisseleri radarına aldı - Sayfa 3

9 - Global Yatırım Holding A.Ş. (GLYHO)
Aktif Fark: +45 milyon 826 bin TL

3 | 21
Borsada hareketli gün: Aktif fark -11 milyar TL'yi aştı! Yatırımcılar bu hisseleri radarına aldı - Sayfa 4

8 - Koç Holding A.Ş. (KCHOL)
Aktif Fark: +71 milyon 802 bin TL

4 | 21