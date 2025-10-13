Borsada hareketli gün: Aktif fark -11 milyar TL'yi aştı! Yatırımcılar bu hisseleri radarına aldı

Borsada haftanın ilk işlem gününde satış baskısı hakimdi. BİST100 endeksi günü yüzde 1,53 düşüşle 10.556,18 puandan tamamladı.

13 Ekim Pazartesi günü gerçekleşen işlemlerde, BİST100 endeksinde aktif fark -5 milyar 40 milyon 148 bin TL, BİST30 endeksinde ise -3 milyar 807 milyon 434 bin TL olarak kaydedildi.

Tüm hisselerde toplamda -11 milyar 54 milyon 800 bin TL aktif işlem farkı oluştu.

En çok para girişi olan hisseler...