Borsada hareketli gün: Aktif fark 3,8 milyar TL'ye ulaştı! Yatırımcılar bu hisseleri radarına aldı

Borsada BİST100 endeksi yüzde -0,03 değişimle 10.849,96 puandan kapanış gerçekleştirdi. 5 Ağustos Salı günü BİST100 endeksinde aktif alış-satış farkı -1.679.937.000 TL olarak kaydedildi. BİST30 endeksinde aktif fark -1.360.211.000 TL seviyesinde gerçekleşti. Tüm hisselerde ise aktif işlem farkı toplamda -3.815.672.000 TL oldu.

İşte salı günü en çok para çıkışının olduğu hisseler...