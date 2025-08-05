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  4. Borsada hareketli gün: Aktif fark 3,8 milyar TL'ye ulaştı! Yatırımcılar bu hisseleri radarına aldı

Borsada hareketli gün: Aktif fark 3,8 milyar TL'ye ulaştı! Yatırımcılar bu hisseleri radarına aldı

Borsada haftanın ikinci işlem gününde en çok para girişi ve çıkışının yaşandığı hisseler belli oldu.

Borsada hareketli gün: Aktif fark 3,8 milyar TL'ye ulaştı! Yatırımcılar bu hisseleri radarına aldı - Sayfa 1

Borsada BİST100 endeksi yüzde  -0,03 değişimle 10.849,96 puandan kapanış gerçekleştirdi. 5 Ağustos Salı günü BİST100 endeksinde aktif alış-satış farkı -1.679.937.000 TL olarak kaydedildi. BİST30 endeksinde aktif fark -1.360.211.000 TL seviyesinde gerçekleşti. Tüm hisselerde ise aktif işlem farkı toplamda -3.815.672.000 TL oldu.

İşte salı günü en çok para çıkışının olduğu hisseler...

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Borsada hareketli gün: Aktif fark 3,8 milyar TL'ye ulaştı! Yatırımcılar bu hisseleri radarına aldı - Sayfa 2

10 - Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. (PGSUS)
Aktif Fark: –135,3 Milyon TL

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Borsada hareketli gün: Aktif fark 3,8 milyar TL'ye ulaştı! Yatırımcılar bu hisseleri radarına aldı - Sayfa 3

9 - Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (EREGL)
Aktif Fark: –146,1 Milyon TL

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Borsada hareketli gün: Aktif fark 3,8 milyar TL'ye ulaştı! Yatırımcılar bu hisseleri radarına aldı - Sayfa 4

8 - Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. (GSRAY)
Aktif Fark: –150,6 Milyon TL

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