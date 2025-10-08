Borsada hareketli gün: Aktif fark -6 milyar TL'yi aştı! Yatırımcılar bu hisseleri radarına aldı

Borsada haftanın üçüncü işlem gününde BİST100 endeksi düşüşle kapandı. 8 Ekim Çarşamba günü BİST100 endeksi yüzde 0,53 değer kaybederek 10.756,27 puandan kapanış yaptı. Aynı gün BİST100 endeksinde aktif alış-satışlarda aktif fark –3 milyar 370 milyon 262 bin TL olurken, BİST30 endeksinde aktif fark –1 milyar 622 milyon 888 bin TL olarak kaydedildi. Tüm hisselerde ise aktif fark –6 milyar 704 milyon 312 bin TL olarak gerçekleşti.

