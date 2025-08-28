Borsada hareketli gün: Aktif fark -7 milyar TL'yi aştı! Yatırımcılar bu hisseleri radarına aldı

  1. Ekonomim
Borsada haftanın dördüncü işlem gününde en çok para girişi ve çıkışının yaşandığı hisseler belli oldu.

Borsada haftanın dördüncü işlem gününde BİST100 endeksi %0,09 artışla 11.368,78 puandan kapattı. 28 Ağustos Perşembe günü BİST100 endeksinde aktif alış-satışlarda aktif fark -2 milyar 392 milyon 182 bin TL olarak gerçekleşirken, BİST30 endeksinde -1 milyar 474 milyon 59 bin TL aktif fark görüldü. Tüm hisselerde ise -7 milyar 819 milyon 452 bin TL aktif işlem farkı oluştu.

İşte en çok para girişinin olduğu hisseler...

10 - Eis Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ECILC)
Aktif Fark: 115 milyon 44 bin TL

9 - Türkiye Garanti Bankası A.Ş. (GARAN)
Aktif Fark: 121 milyon 773 bin TL

8 - Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. (TOASO)
Aktif Fark: 135 milyon 558 bin TL

