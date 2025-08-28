Borsada hareketli gün: Aktif fark -7 milyar TL'yi aştı! Yatırımcılar bu hisseleri radarına aldı

Borsada haftanın dördüncü işlem gününde BİST100 endeksi %0,09 artışla 11.368,78 puandan kapattı. 28 Ağustos Perşembe günü BİST100 endeksinde aktif alış-satışlarda aktif fark -2 milyar 392 milyon 182 bin TL olarak gerçekleşirken, BİST30 endeksinde -1 milyar 474 milyon 59 bin TL aktif fark görüldü. Tüm hisselerde ise -7 milyar 819 milyon 452 bin TL aktif işlem farkı oluştu.

