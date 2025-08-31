Borsada hareketli hafta: Aktif fark -21 milyar TL'yi aştı! Yatırımcılar bu hisseleri radarına aldı

Borsa İstanbul’da geride kalan haftada BİST100 endeksi yüzde 0,74 değer kaybederek 11.288,05 puandan kapanış yaptı. 25-29 Ağustos haftasında endekste aktif alış ve satış farkı -21,6 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST30 endeksinde ise aktif fark -8,78 milyar TL seviyesinde ölçüldü. Tüm hisselerdeki aktif işlem farkı ise toplamda -41,48 milyar TL olarak kaydedildi.

İşte bu hafta en çok para girişinin olduğu hisseler...