Borsada hareketli hafta: Aktif fark -21 milyar TL'yi aştı! Yatırımcılar bu hisseleri radarına aldı

Ağustos ayının son haftasında borsada en çok para girişi ve çıkışının yaşandığı hisseler belli oldu.

Borsa İstanbul’da geride kalan haftada BİST100 endeksi yüzde 0,74 değer kaybederek 11.288,05 puandan kapanış yaptı. 25-29 Ağustos haftasında endekste aktif alış ve satış farkı -21,6 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST30 endeksinde ise aktif fark -8,78 milyar TL seviyesinde ölçüldü. Tüm hisselerdeki aktif işlem farkı ise toplamda -41,48 milyar TL olarak kaydedildi. 

İşte bu hafta en çok para girişinin olduğu hisseler...

10 - Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (PSGYO)
Aktif Fark: 177 milyon 698 bin TL

9 - Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. (SAHOL)
Aktif Fark: 180 milyon 85 bin TL

8 - Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TUKAS)
Aktif Fark: 228 milyon 541 bin TL

