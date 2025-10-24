Borsada hareketlilik yaratan hamle: Bedelsiz sermaye artırımı
Bedelsiz sermaye artırımı, şirketlerin iç kaynaklarını sermayeye eklemesi anlamına gelmektedir. Yatırımcıların hisse adedi artsa da toplam değer değişmez. Bu uygulama, şirketlerin bilançolarını güçlendirmesinin yanı sıra yatırımcı ilgisini artırarak piyasada kısa vadeli hareketlilik yaratabilmektedir.
Sermaye artırımının temelleri
Şirketlerin büyüme stratejilerinde en sık başvurdukları yöntemlerden biri sermaye artırımıdır. Sermaye artırımı, şirketin finansal gücünü ve kaynaklarını genişletmek amacıyla gerçekleştirilir. Ancak sermaye artırımı yalnızca bedelli şekilde, yani hissedarların yeni para koymasıyla olmaz. Bunun yanı sıra, şirketlerin iç kaynaklarını kullanarak gerçekleştirdiği bir yöntem de vardır; bedelsiz sermaye artırımı. Bu uygulama, özellikle borsada işlem gören şirketler arasında hem yatırımcıların hem de piyasaların yakından takip ettiği önemli bir gelişmedir.
Bedelsiz sermaye artırımı nedir?
Bedelsiz sermaye artırımı, şirketin mevcut sermayesini herhangi bir nakit girişine ihtiyaç duymadan, iç kaynaklarını kullanarak artırmasıdır. Yani şirket, elinde zaten var olan yedek akçeler, geçmiş yıl karları veya yeniden değerleme fonları gibi kalemleri sermayeye ekler ve böylece sermaye büyür. Bu artırım sonucunda, yatırımcıların elindeki hisse adedi artar ancak toplam şirket değeri değişmez. Bu durum yatırımcı açısından "ekstra hisse verilmiş" gibi görünse de aslında piyasa değeri aynı kalmaktadır.
Şirketler neden bedelsiz sermaye artırır?
Şirketlerin bedelsiz sermaye artırımına gitmesinin farklı nedenleri vardır. En temel motivasyon, şirketin sermaye yapısını güçlendirmek ve bilançodaki bazı kalemleri daha verimli kullanmaktır. Ayrıca, borsada işlem gören şirketler için yatırımcı ilgisini canlı tutmak, hisseye olan talebi artırmak ve daha geniş bir yatırımcı kitlesine ulaşmak da önemli faktörlerdir. Çünkü bedelsiz sermaye artırımıyla hisse fiyatı genellikle bölünür ve daha düşük seviyelere gelir, bu da yatırımcıların alım iştahını artırabilir.
Yatırımcı açısından bedelsiz artırımın önemi
Yatırımcılar için bedelsiz sermaye artırımı, doğrudan bir nakit kazanç sağlamaz. Ancak psikolojik olarak olumlu bir etki yaratır. Çünkü yatırımcı elindeki hisse adedinin arttığını görür ve bu durum şirketin büyüdüğü izlenimini verir. Hisse fiyatı düşse de yatırımcının toplam portföy değeri değişmez. Buna rağmen, piyasada bedelsiz artırım açıklayan şirketlerin hisseleri kısa vadede talep görür ve işlem hacmi artar. Bu nedenle yatırımcıların gözünde bedelsiz artırımlar, çoğunlukla pozitif bir gelişme olarak değerlendirilir.