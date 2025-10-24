Borsada hareketlilik yaratan hamle: Bedelsiz sermaye artırımı

Bedelsiz sermaye artırımı nedir?

Bedelsiz sermaye artırımı, şirketin mevcut sermayesini herhangi bir nakit girişine ihtiyaç duymadan, iç kaynaklarını kullanarak artırmasıdır. Yani şirket, elinde zaten var olan yedek akçeler, geçmiş yıl karları veya yeniden değerleme fonları gibi kalemleri sermayeye ekler ve böylece sermaye büyür. Bu artırım sonucunda, yatırımcıların elindeki hisse adedi artar ancak toplam şirket değeri değişmez. Bu durum yatırımcı açısından "ekstra hisse verilmiş" gibi görünse de aslında piyasa değeri aynı kalmaktadır.