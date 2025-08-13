Borsada hedef fiyatlar değişti: 12 hisse için son rakamlar açıklandı! Migros, Pegasus, Doğan....
Haftanın üçüncü işlem gününde aracı kurumlar Borsa İstanbul'da işlem gören hisseler için beklentilerini paylaştı.
Borsa İstanbul’da işlem gören halka açık şirketler için aracı kurumların hedef fiyat açıklamaları hız kesmeden devam ediyor. 13 Ağustos Çarşamba günü 12 hisse için toplam 45 hedef fiyat ve tavsiye yayımlandı. Analistler, bazı hisselerde yüksek getiri beklentisi vurgularken, bazı hisseler için temkinli yaklaşım öneriyor.
İşte 12 hisse için açıklanan hedef fiyatlar...
Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. (PGSUS)
Gedik Yatırım, 355,00 TL hedef fiyat vererek endeks üstü getiri tavsiyesi verdi.
Deniz Yatırım, 362,50 TL hedef fiyat vererek al tavsiyesi verdi.
Vakıf Yatırım, 416,00 TL hedef fiyat vererek al tavsiyesi verdi.
İş Yatırım, 335,00 TL hedef fiyat vererek tut tavsiyesi verdi.
Garanti BBVA Yatırım, 382,00 TL hedef fiyat vererek endeks üstü getiri tavsiyesi verdi.
İntegral Yatırım, 384,00 TL hedef fiyat vererek tavsiye vermedi.
Ak Yatırım, 375,00 TL hedef fiyat vererek endeks üstü getiri tavsiyesi verdi.
ICBC Yatırım, 375,00 TL hedef fiyat vererek al tavsiyesi verdi.
Şeker Yatırım, 365,60 TL hedef fiyat vererek al tavsiyesi verdi.
Hedef fiyat ortalaması: 374,12 TL
Migros Ticaret A.Ş. (MGROS)
Gedik Yatırım, 799,00 TL hedef fiyat vererek endeks üstü getiri tavsiyesi verdi.
Marbaş Menkul, 761,00 TL hedef fiyat vererek al tavsiyesi verdi.
Deniz Yatırım, 883,10 TL hedef fiyat vererek al tavsiyesi verdi.
Halk Yatırım, 818,80 TL hedef fiyat vererek al tavsiyesi verdi.
İntegral Yatırım, 890,00 TL hedef fiyat vererek tavsiye vermedi.
Yapı Kredi Yatırım, 905,00 TL hedef fiyat vererek al tavsiyesi verdi.
Vakıf Yatırım, 885,00 TL hedef fiyat vererek al tavsiyesi verdi.
ICBC Yatırım, 750,00 TL hedef fiyat vererek al tavsiyesi verdi.
Şeker Yatırım, 750,00 TL hedef fiyat vererek al tavsiyesi verdi.
Ata Yatırım, 840,00 TL hedef fiyat vererek endeks üstü getiri tavsiyesi verdi.
Hedef fiyat ortalaması: 828,29 TL
Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. (DOHOL)
Gedik Yatırım, 20,82 TL hedef fiyat vererek endeks üstü getiri tavsiyesi verdi.
Tacirler Yatırım, 25,90 TL hedef fiyat vererek al tavsiyesi verdi.
Deniz Yatırım, 25,70 TL hedef fiyat vererek al tavsiyesi verdi.
İş Yatırım, 26,29 TL hedef fiyat vererek al tavsiyesi verdi.
GCM Yatırım, 37,44 TL hedef fiyat vererek tavsiye vermedi.
Hedef fiyat ortalaması: 27,63 TL