Borsada hedef fiyatlar değişti: 12 hisse için son rakamlar açıklandı! Migros, Pegasus, Doğan....

Borsa İstanbul’da işlem gören halka açık şirketler için aracı kurumların hedef fiyat açıklamaları hız kesmeden devam ediyor. 13 Ağustos Çarşamba günü 12 hisse için toplam 45 hedef fiyat ve tavsiye yayımlandı. Analistler, bazı hisselerde yüksek getiri beklentisi vurgularken, bazı hisseler için temkinli yaklaşım öneriyor.

İşte 12 hisse için açıklanan hedef fiyatlar...