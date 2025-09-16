  1. Ekonomim
  4. Borsada hedef fiyatlar değişti: 13 hisse için rakamlar açıklandı: Tüpraş, Maçkolik, Enka, İş GYO...

Haftanın ikinci işlem gününde aracı kurumlar Borsa İstanbul'da işlem gören hisseler için beklentilerini paylaştı.

Borsa İstanbul’da işlem gören halka açık şirketler için aracı kurumların araştırma raporu ve hedef fiyat açıklamaları devam ediyor. 16 Eylül Salı günü aracı kurumlardan 13 hisse senedi için hedef fiyat açıklaması geldi.

İşte 13 hisse için açıklanan hedef fiyatlar...

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (ISMEN)
Marbaş Menkul, 63,17 TL hedef fiyat vererek al tavsiyesi verdi.

Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş. (MACKO)
Marbaş Menkul, 64,21 TL hedef fiyat vererek al tavsiyesi verdi.

TÜPRAŞ – Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS)
Garanti BBVA Yatırım, 218,10 TL hedef fiyat vererek endeks üstü getiri tavsiyesi verdi.

