  4. Borsada hedef fiyatlar değişti: 5 hisse için rakamlar açıklandı: TURSG, ANSGR, ANHYT, AKGRT, AGESA

Haftanın üçüncü işlem gününde aracı kurumlar Borsa İstanbul'da işlem gören hisseler için beklentilerini paylaştı.

Borsa İstanbul’da işlem gören halka açık şirketler için aracı kurumların araştırma raporu ve hedef fiyat açıklamaları devam ediyor. 15 Ekim Çarşamba günü aracı kurumlardan 5 hisse senedi için hedef fiyat açıklaması geldi.

İşte açıklanan hedef fiyatlar...

Türkiye Sigorta A.Ş. (TURSG)
Marbaş Menkul, 15,93 TL hedef fiyat vererek Al tavsiyesi verdi.

Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi A.Ş. (ANSGR)
Marbaş Menkul, 36,02 TL hedef fiyat vererek Al tavsiyesi verdi.

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. (ANHYT)
Marbaş Menkul, 181,78 TL hedef fiyat vererek Al tavsiyesi verdi.

