Borsada hedef fiyatlar değişti: 7 hisse için rakamlar açıklandı: Tüpraş, Logo Yazılım, Teknosa...
Haftanın üçüncü işlem gününde aracı kurumlar Borsa İstanbul'da işlem gören hisseler için beklentilerini paylaştı.
Borsa İstanbul’da işlem gören halka açık şirketler için aracı kurumların hedef fiyat açıklamaları hız kesmeden devam ediyor. 27 Ağustos Çarşamba günü 7 hisse için aracı kurumlar yeni hedef fiyatları ve tavsiye raporlarını paylaştı.
İşte 17 hisse için açıklanan hedef fiyatlar...
Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. (TKNSA)
Marbaş Menkul, 45,14 TL hedef fiyat vererek al tavsiyesi verdi.
Coca-Cola İçecek A.Ş. (CCOLA)
Gedik Yatırım, 85,30 TL hedef fiyat vererek endeks üstü getiri tavsiyesi verdi.