Borsada hedef fiyatlar değişti: 9 hisse için rakamlar açıklandı: Ülker, Sabancı, Turkcell...
Haftanın üçüncü işlem gününde aracı kurumlar Borsa İstanbul'da işlem gören hisseler için beklentilerini paylaştı.
Borsa İstanbul’da işlem gören halka açık şirketler için aracı kurumların araştırma raporu ve hedef fiyat açıklamaları devam ediyor. 8 Ekim Çarşamba günü aracı kurumlardan 9 hisse senedi için hedef fiyat açıklaması geldi.
İşte 9 hisse için açıklanan hedef fiyatlar...
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi (ANSGR)
İş Yatırım, 39,20 TL hedef fiyat vererek Al tavsiyesi verdi.
