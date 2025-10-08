  1. Ekonomim
Borsada hedef fiyatlar değişti: 9 hisse için rakamlar açıklandı: Ülker, Sabancı, Turkcell...

Borsa İstanbul’da işlem gören halka açık şirketler için aracı kurumların araştırma raporu ve hedef fiyat açıklamaları devam ediyor. 8 Ekim Çarşamba günü aracı kurumlardan 9 hisse senedi için hedef fiyat açıklaması geldi.

İşte 9 hisse için açıklanan hedef fiyatlar...

Aksa Enerji Üretim A.Ş. (AKSEN)
İş Yatırım, 74,00 TL hedef fiyat vererek Al tavsiyesi verdi.

Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi (ANSGR)
İş Yatırım, 39,20 TL hedef fiyat vererek Al tavsiyesi verdi.

Agesa Hayat ve Emeklilik A.Ş. (AGESA)
İş Yatırım, 294,80 TL hedef fiyat vererek Al tavsiyesi verdi.

