Borsada işlem gören hangi şirketler İSO 500'de yer aldı?
İSO'nun hazırladığı Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2023 Araştırması bugün açıklanırken; listede Borsa İstanbul'da işlem gören 94 şirket yer aldı. Smart Güneş, Dardanel, Batı Söke, Kalekim ve Baştaş Başken Çimento ise, bu yıl ilk kez İSO 500 listesinde yer aldı.
İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) hazırladığı 2023 yılı Türkiye'nin En Büyük 500 şirketi listesinde, hisse senetleri Borsa İstanbul'da işlem gören 94 sanayi şirketi yer aldı.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin oluşturduğu listenin ilk 5 sırasında Tüpraş, Ford Otomotiv, Arçelik, Erdemir ve TOFAŞ yer aldı.
Geçen yıl üçüncü sırada olan Erdemir, bu yıl yerini Arçelik'e kaptırdı. Erdemir genel sıralamada da 5'nci sıradanr 10'ncu sıraya geriledi.
Smart Güneş, Dardanel, Batı Söke, Kalekim ve Baştaş Başken Çimento bu yıl ilk kez İSO 500 listesinde kendilerine yer buldular.