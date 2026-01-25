Borsada işlem gören şirketlerin 2025 karnesi belli oluyor!
Borsada işlem gören şirketlerin 2025 yılı 12 aylık bilanço sezonu, pazartesi günü Türkiye Sigorta ile açılıyor. Banka tarafında ise ilk bilanço, 2 Şubat'ta Akbank ile başlayacak.
Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin 2025 yılına ilişkin 12 aylık finansal sonuçlarını açıklama dönemi pazartesi günü başlıyor.
Buna göre; TURSG (Türkiye Sigorta) 26 Ocak, ANHYT (Anadolu Hayat Emeklilik) 27 Ocak, ANSGR (Anadolu Sigorta) 28 Ocak ve ARCLK (Arçelik) 30 Ocak’ta bilanço açıklayacak.
Banka tarafında; AKBNK (Akbank) 2 Şubat, TSKB (Türkiye Sınai Kalkınma Bankası) 3 Şubat, GARAN (Garanti BBVA) 4 Şubat, AKGRT (Aksigorta) ve YKBNK (Yapı ve Kredi Bankası) 5 Şubat’ta sonuçlarını duyuracak.
Sanayi ve holding şirketlerinde ise; TUPRS (Tüpraş) 6 Şubat, AYGAZ (Aygaz), ISCTR (Türkiye İş Bankası) ve FROTO (Ford Otosan) 9 Şubat, KCHOL (Koç Holding) 11 Şubat, ALBRK (Albaraka Türk Katılım Bankası) 13 Şubat, TAVHL (TAV Havalimanları) 17 Şubat ve AKSA (Aksa Akrilik) 19 Şubat tarihlerinde bilanço açıklayacak.