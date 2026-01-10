Borsada işlem yapmadan önce bilmeniz gereken kilit kavram: Lot nedir?
Borsa, şirketlerin hisse senetleri veya diğer menkul kıymetleri alıp sattığı dinamik bir piyasadır. Bu piyasada işlem yaparken karşımıza çıkan temel terimlerden biri de "lot"tur. Peki, borsada lot nedir ve yatırımcılar için neden önemlidir?
Lot nedir?
En basit tanımıyla lot, borsada alım satım işlemlerinin yapılabileceği minimum işlem birimini ifade eder. Yani, bir hisse senedi tek tek değil, belirli gruplar halinde alıp satılır. Türkiye'deki Borsa İstanbul (BIST) için bu gruplar genellikle 100 adet hisse senedinden oluşur. Dolayısıyla, bir şirketin hisse senedinden 1 lot almak istediğinizde, aslında o şirketin 100 adet hisse senedini satın almış olursunuz. Bu durum, piyasada işlem yaparken hisse senedi fiyatını 100 ile çarpmanız gerektiği anlamına gelir.
Neden lot sistemi kullanılır?
Lot sistemi, borsada işlem hacmini düzenlemek ve piyasayı daha verimli hale getirmek amacıyla tasarlanmıştır. Düşünsenize, eğer her hisse senedi tek tek alınıp satılsaydı, işlem sayısı inanılmaz boyutlara ulaşır, aracı kurumlar ve borsanın altyapısı bu yükü kaldırmakta zorlanırdı. Lotlar halinde işlem yapmak, hem aracı kurumlar için operasyonel kolaylık sağlar hem de yatırımcıların işlemlerini daha hızlı ve düzenli bir şekilde gerçekleştirmesine olanak tanır. Bu, piyasanın daha likit (nakde çevrilebilir) ve erişilebilir olmasına katkıda bulunur.
Lot miktarları her zaman aynı mı?
Genel kural olarak 1 lot 100 hisseye eşittir, ancak bazı özel durumlarda veya farklı piyasalarda lot miktarları değişebilir. Örneğin, çok yüksek fiyatlı hisse senetlerinde, yatırımcıların daha küçük miktarlarda da işlem yapabilmesi için lot miktarı 10 veya 1 gibi daha düşük adedlerde belirlenebilir. Nadiren de olsa, halka arz edilecek şirketlerin ilk etapta farklı lot büyüklükleriyle işlem görmesi mümkün olabilir. Ancak Türkiye piyasasında günlük işlemlerde karşılaşılan standart lot miktarı 100 adettir. Bu, yatırımcıların büyük çoğunluğunun bilmesi gereken temel bilgidir.