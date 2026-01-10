Borsada işlem yapmadan önce bilmeniz gereken kilit kavram: Lot nedir?

Neden lot sistemi kullanılır?

Lot sistemi, borsada işlem hacmini düzenlemek ve piyasayı daha verimli hale getirmek amacıyla tasarlanmıştır. Düşünsenize, eğer her hisse senedi tek tek alınıp satılsaydı, işlem sayısı inanılmaz boyutlara ulaşır, aracı kurumlar ve borsanın altyapısı bu yükü kaldırmakta zorlanırdı. Lotlar halinde işlem yapmak, hem aracı kurumlar için operasyonel kolaylık sağlar hem de yatırımcıların işlemlerini daha hızlı ve düzenli bir şekilde gerçekleştirmesine olanak tanır. Bu, piyasanın daha likit (nakde çevrilebilir) ve erişilebilir olmasına katkıda bulunur.