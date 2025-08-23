Borsada İstanbul’da yüklü para girişi olan 10 hisse

  1. Ekonomim
Borsa İstanbul'da haftanın son işlem gününde BİST100 endeksi günü %0,52 yükselişle kapattı. Tüm hisselerde ise -1.453.592.000 TL aktif işlem farkı oluştu. Borsanın yükselişle kapandığı günde aktif işlem farkı yukarı yönlü hisseler dikkat çekti.

SASA

Sasa Polyester Sanayi A.Ş.

Aktif Fark (TL)
+995.520.000

ISCTR

Türkiye İş Bankası A.Ş. 

Aktif Fark (TL)
+767.086.000

AKBNK

Akbank T.A.Ş.

Aktif Fark (TL)
+614.413.000

YKBNK

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş

Aktif Fark (TL)
+548.057.000

