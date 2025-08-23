Borsada İstanbul’da yüklü para girişi olan 10 hisse
Borsada İstanbul’da yüklü para girişi olan 10 hisse
Borsa İstanbul'da haftanın son işlem gününde BİST100 endeksi günü %0,52 yükselişle kapattı. Tüm hisselerde ise -1.453.592.000 TL aktif işlem farkı oluştu. Borsanın yükselişle kapandığı günde aktif işlem farkı yukarı yönlü hisseler dikkat çekti.
SASA
Sasa Polyester Sanayi A.Ş.
Aktif Fark (TL) +995.520.000
1 | 10
ISCTR
Türkiye İş Bankası A.Ş.
Aktif Fark (TL) +767.086.000
2 | 10
AKBNK
Akbank T.A.Ş.
Aktif Fark (TL) +614.413.000
3 | 10
YKBNK
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş
Aktif Fark (TL) +548.057.000
4 | 10
Bu site deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca çerez(cookie) kullanmaktadır.
Bu konu hakkında detaylı bilgi almak için çerez
politikası ve aydınlatma
metni sayfalarını gözden geçirebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul
edersiniz.