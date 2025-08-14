  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. Borsada kazandıran ve kaybettiren hisseler belli oldu! İşte yatırımcını güldüren hisseler

Borsada kazandıran ve kaybettiren hisseler belli oldu! İşte yatırımcını güldüren hisseler

14 Ağustos 2025'te Borsa İstanbul günü düşüşle tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -1.15 değer kaybederek 10.824.55 puanla günü tamamladı.

Borsada kazandıran ve kaybettiren hisseler belli oldu! İşte yatırımcını güldüren hisseler - Sayfa 1

 BIST 100 günü %-1.15 düşüşle 10.824.55 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 10.963,06 puandan işlem görürken en düşük 10.823,59 puanı gördü.

1 | 17
Borsada kazandıran ve kaybettiren hisseler belli oldu! İşte yatırımcını güldüren hisseler - Sayfa 2

Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (11.774.676.121 TL), CANTE (7.108.232.514 TL), PGSUS (4.319.769.414 TL) oldu.

2 | 17
Borsada kazandıran ve kaybettiren hisseler belli oldu! İşte yatırımcını güldüren hisseler - Sayfa 3

Borsa'da en çok işlem görenler
1. THYAO
Son fiyat 326
Günlük değişim yüzde 0.54
Hacim (TL) 11.774.676.121

3 | 17
Borsada kazandıran ve kaybettiren hisseler belli oldu! İşte yatırımcını güldüren hisseler - Sayfa 4

2. CANTE
Son fiyat 2.1
Günlük değişim yüzde -2.78
Hacim (TL) 7.108.232.514

4 | 17