Borsada kazandıran ve kaybettiren hisseler belli oldu! İşte yatırımcını güldüren hisseler
BIST 100 günü %-1.15 düşüşle 10.824.55 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 10.963,06 puandan işlem görürken en düşük 10.823,59 puanı gördü.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (11.774.676.121 TL), CANTE (7.108.232.514 TL), PGSUS (4.319.769.414 TL) oldu.
1. THYAO
Son fiyat 326
Günlük değişim yüzde 0.54
Hacim (TL) 11.774.676.121