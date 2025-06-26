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  4. Borsada kazandıranlar ve kaybettirenler: 7 hisse dibe vurdu, 15 hisse uçuşa geçti!

Borsada kazandıranlar ve kaybettirenler: 7 hisse dibe vurdu, 15 hisse uçuşa geçti!

Borsanın düşüşle kapandığı haftanın dördüncü işlem gününde en çok kaybettiren ve kazandıran hisseler belli oldu.

Borsada kazandıranlar ve kaybettirenler: 7 hisse dibe vurdu, 15 hisse uçuşa geçti! - Sayfa 1

Borsa İstanbul’da 26 Haziran Perşembe günü BİST100 endeksi yüzde 1,25 düşüşle 9.301,05 puandan kapandı. Gün sonunda 7 hisse taban fiyattan, 15 hisse ise tavan fiyattan işlem gördü.

İşte perşembe günü en çok düşen hisseler...

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Borsada kazandıranlar ve kaybettirenler: 7 hisse dibe vurdu, 15 hisse uçuşa geçti! - Sayfa 2

10 - Kron Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş. (KRONT)
Kapanış Fiyatı: 8,19 TL
Yüzdelik Değişim: %-8,08

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Borsada kazandıranlar ve kaybettirenler: 7 hisse dibe vurdu, 15 hisse uçuşa geçti! - Sayfa 3

9 - Prizma Pres Matbaacılık Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PRZMA)
Kapanış Fiyatı: 12,30 TL
Yüzdelik Değişim: %-8,89

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Borsada kazandıranlar ve kaybettirenler: 7 hisse dibe vurdu, 15 hisse uçuşa geçti! - Sayfa 4

8 - Türker Proje Gayrimenkul ve Yatırım Geliştirme A.Ş. (TURGG)
Kapanış Fiyatı: 466,00 TL
Yüzdelik Değişim: %-8,98

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