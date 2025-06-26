Borsada kazandıranlar ve kaybettirenler: 7 hisse dibe vurdu, 15 hisse uçuşa geçti!
Borsanın düşüşle kapandığı haftanın dördüncü işlem gününde en çok kaybettiren ve kazandıran hisseler belli oldu.
Borsa İstanbul’da 26 Haziran Perşembe günü BİST100 endeksi yüzde 1,25 düşüşle 9.301,05 puandan kapandı. Gün sonunda 7 hisse taban fiyattan, 15 hisse ise tavan fiyattan işlem gördü.
İşte perşembe günü en çok düşen hisseler...
10 - Kron Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş. (KRONT)
Kapanış Fiyatı: 8,19 TL
Yüzdelik Değişim: %-8,08
9 - Prizma Pres Matbaacılık Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PRZMA)
Kapanış Fiyatı: 12,30 TL
Yüzdelik Değişim: %-8,89